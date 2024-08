Mnichovo Hradiště – Čáslav B 8:0

„Na tomto zápase není co hodnotit. Domácí nás přehráli ve všech parametrech a zaslouženě vyhráli,“ ulevil si trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Kdybych mohl vystřídat devět hráčů, tak je vystřídám. Hrubě se nám zápas nepovedl. Úroveň hráčů neodpovídala této soutěži, s tím, co každý předvedl, to mělo sotva okresní úroveň,“ zlobil se na svůj tým Junek.

Branky: 3. a 22. Razák, 15. a 67. Geissler (z PK), 31. Knobloch, 45. a 52. Vegricht, 86. Horák. Poločas: 5:0.

Čáslav B: Beran – Houfek, Kubín (46. Spáčil), Suchý (46. Ondráček), Lebduška, Dastych (64. Sechovec), Klepal (46. Havránek), Havrda, Gonda, Fišr, Hybler (46. Tůma).