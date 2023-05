Bez větších problémů a s nulou vzadu vyhráli fotbalisté Hlízova na svém hřišti další zápas krajské I.A třídy. Domů poslali s prázdnou mužstvo Úval. Kouč Linhart si výkon týmu i některých jednotlivců pochvaloval.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Hlízov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Úvaly 3:0

„Chtěli jsme za každou cenu vyhrát a jsem rád, že se nám to bez větších problému povedlo,“ měl radost hlízovský trenér David Linhart. „Hru jsme měli pod kontrolou od samého začátku, prosazoval se zejména Král a sypal do vápna centry zleva. Po jednom z nich a následujícím závaru se prosadil dobře hrající Pavel Růžička a na dva nula zvýšil po dlouhém nakopu Tafela hlavou Tichý. Zato jsem rád, měl šance i dříve, ale nepadalo mu to tam. Měl i trochu smůlu, tak to snad protrhl. Druhý poločas jsme neproměnili penaltu, ani její dorážku a i ostatní šance pochytal výborný gólman hostí. Nakonec svůj dobry výkon korunoval třetím gólem Král. Jsem spokojený i s nulou vzadu, hosté toho moc neměli,“ popsal důležité momenty zápasu Linhart.

Čáslav zahodila dost šancí. Uvidíme, na co to bude stačit, řekl kouč

Branky: 29. P. Růžička, 39. Tichý, 68. Král. Poločas: 2:0.

Hlízov: Míšek – P. Růžička, Král (79. Hačka), Jilemnický, Martínek, Šesták (60. Vojtíšek), Maxa, Tichý (76. Para), J. Růžička, Tafel, T. Šváb (71. M. Šváb).