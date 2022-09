„My jsme si v týdnu důkladně rozebrali zápas v Nymburce, kterému bych chtěl poděkovat, ze mi poskytl video ze zápasu, které mi ukázalo spoustu věcí, jež z lavičky nejsou vidět,“ uvedl hlízovský trenér David Linhart. „Ráz utkání určil gól Puka hned v první minutě po kolmici Krále. Druhý gól jsme přidali ze standardky, které jsme ve čtvrtek trénovali a myslím, že pak už nebylo co řešit, protože vzápětí přišel třetí gól po hezké střele Krále. Boleslav nebetonovala, chtěla hrát a to nám vyhovovalo. My jsme zahráli radikálně líp v obraně, pomohl nám i návrat Šestáka do sestavy,“ vyprávěl kouč vítězného celku. „Druhý poločas jsme přidali další hezké góly, hru oživili i střídající hráči, kteří se na brankách také podíleli. Chtěli jsme po dlouhé době uhrát vzadu nulu, což se podařilo, soupeř snad neměl ani jednu šanci. Takže za mě spokojenost, částečně jsme napravili smolnou, ale zaslouženou prohru v Nymburce,“ dodal David Linhart.

Kutnohorský trenér byl nadšený, výkon mužstva ho přímo uchvátil

Branky: 3. a 88. Puk, 5. Tafel, 29. Král, 51. Maxa, 86. Švec. Poločas: 3:0.

Hlízov: Míšek – Šusta (80. Tomíšek), J. Růžička, Puk, P. Růžička, Tafel, Váňa (60. Vyhnánek), Šesták, Maxa (82. Švec), Král, T. Šváb (75. M. Šváb).