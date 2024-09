Městec Králové – Vrdy 2:4

„Nula bodů, ale já jsem spokojený jako malé dítě o Vánocích,“ přirovnal své pocity hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Předvedli jsme skvělý organizovaný výkon, kterému chyběla zkušenost naší sestavy. Chválím prvního, druhého, posledního hráče, který za nás bojoval. Vrdy mají velkou kvalitu a my jsme ji zdárně eliminovali. Výsledek 4:2 je krutý, protože jsem přesvědčený, že jsme měli více gólových šancí. Za týden se nám vrátí sedm hráčů základní sestavy, kteří nám teď chyběli a věřím, že už budeme sbírat body. Tentokrát se mi bude hezky usínat. Gratuluji soupeři ke třem bodům,“ uvedl po utkání Šmidrkal.

„Po čtrnáctidenním zápasovém i tréninkovém výpadku jsme sehráli další venkovní zápas, tentokrát s nováčkem v Městci Králové. Pauza byla na začátku znát, opět jsme se nemohli dostat do tempa a v 15. minutě po nedostoupení útočníka prohrávali 1:0. Od té doby byl na hřišti jen jeden tým, Městec bránil na své polovině, dopředu vůbec nehrozil a do poločasu to bylo jen o tom, kolik proměníme šancí. Urodily se dvě po dobrých akcích nejprve středem, poté ze strany,“ popsal první poločas hrající asistent trenéra Slavoje Vrdy Vítek Plašil. „O poločase jsme si řekli, že chceme hrát stejně jako od 15. minuty, soupeře do ničeho nepustit a přidat góly. Místo toho opět spíme a místo 1:3 je to 2:2. Naštěstí Nový trefil za vápnem k tyči a do otevřené obrany v závěru jistil výhru Šveřepa. Se třemi body zvenku panuje spokojenost, ale takový zápas musíme rozhodnout daleko dřív a nestrachovat se až do konce,“ měl jasno Plašil. „Příští týden nás čeká třetí venkovní zápas v řadě, derby v Čáslavi, kde budeme chtít potvrdit zatím dobrou podzimní formu,“ dodal vrdský asistent trenéra.

Branky: 11. O. Bejbl, 62. Mbah – 15. Vávra, 43. T. Petr, 77. Nový, 90+2. Šveřepa. Poločas: 1:2.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Bičiště, Tyl, Šmidrkal, Mbah, Nýč, Sochor, Šorm (27. Novák), O. Bejbl, Šoufek, Hanzlík.

Vrdy: Kopecký – Šveřepa, Franc, Volenec, Semrád, T. Petr (75. Mužátko), Kapounek, Vávra (89. Růžička), Nový, Mikyska, L. Petr.