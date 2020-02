Fotbalisté Čáslavi B vyzvali v sobotním přípravném utkání na domácím hřišti celek Příbrami U18. V zápase padlo celkem devět branek. „V dalším přípravném utkání jsme opět narazili na mladé a běhavé mužstvo, které nás dobře prověřilo,“ pochvaloval si trenér čáslavského béčka Lukáš Jirků.

V utkání byly vidět pěkné situace, které by domácí chtěli přenést i do mistrovských zápasů. „Na druhou stranu jsme obdrželi čtyři góly, což je na můj vkus příliš. Stále je před námi dost práce,“ upozornil Jirků a řekl, co mu udělalo radost: „Že jsme do utkání opět zapojili čtyři dorostence a všichni pracovali dobře. Celé utkání navíc odchytal teprve sedmnáctiletý Vágner, který podal povedený výkon.“