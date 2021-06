Neumann bude do vedení FAČR kandidovat také. Uchází se o pozici místopředsedy VV za Čechy a člena VV za Čechy. „Pokud nebudou zvoleni do VV FAČR proreformní lidé, nic se na okresech a krajích nezmění. Dál se budeme další čtyři roky brodit bahnem a bezmocí,“ řekl šéf středočeského fotbalu pro Deník.

Pane Neumanne, volby do SKFS jsou už tři týdny za vámi. Už jste se na svazu zabydlel v pozici předsedy?

Stále přebíráme sekretariát, ale od první chvilky pracuje výkonný výbor velmi pilně. Po prvé jsme se sešli hned po volbě a pak každý týden. Rozdělili jsme si kompetence a tento týden bychom měli dát dohromady všechny komise. O zabydlení se asi bavit nemůžeme. Pořád je to velmi hektické. Ve vedení kraje ale usedli lidé, kteří jsou znalí a úspěšní ve svém oboru. Pomalu si sedáme a brzy představíme spoustu projektů. Věřím, že středočeský fotbal rozhýbeme. Chceme určovat směr krajského a okresního fotbalu v ČR.

Můžete mi už nyní představit nebo naznačit, o jaké projekty jde?

Je to jednoduché. Jde hlavně o komunikaci, mládež, rozhodčí, finance a infrastrukturu. Potřebujeme dobře komunikovat s OFS, kluby, hráči a fanoušky. Tohle moc nefungovalo. Připravujeme novou koncepci práce s mládeží. Toho se ujal Antonín Barák a jsem velmi rád, že ho mohu mít v týmu.

Hodně sledovaní budou rozhodčí.

Přesně tak, proto připravujeme novou koncepci i pro rozhodčí. Budeme do nich investovat a za to budeme chtít větší kvalitu a profesionalitu. Co se týká infrastruktury, zde nás trápí zejména hřiště s umělou trávou. Připravujeme v jednotlivých okresech vybrat pozemky, které patří klubům, nebo obcím, zde vytvořit projekty a na podzim to předložit jako jeden velký projekt autoritám k financování.

Projevuje se nějak ve Středočeském kraji nesvár mezi F-evolucí a Berbrovci? Nebo je po volbách klid?

Nevnímám to nijak. Nekastuji lidi, zda jsou Berbrovci či zda sympatizují s F-evolucí. Proto jsem také dostal silný mandát. Chci dělat transparentní a dobrý fotbal. Oslovuji lidi, kterým není fotbal stále lhostejný a chtějí mu pomoc. Zatím se to daří. Je mnoho lidí, kteří chtějí fotbalu pomoci, ale musíme změnit jeho image a finanční politiku FAČR.

Vím, že jste cestoval po republice a mluvil s lidmi, kteří pracují pro fotbal. Jaké poznatky jste si přivezl?

Ano, objel jsem během půl roku téměř všechny okresy v Čechách. Mluvil jsem s mnoha funkcionáři, kluby, a vím co je všechny na okresech a krajích trápí. Mluvil jsem se sedmi hejtmany, spoustou starostů a s podporou fotbalu je to velmi mrzuté. O sponzorech ani nemluvím. Prostě do fotbalu se dnes nikdo nehrne. Podívejme se na naše partnery FAČR. Máme opravdu velký problém. Pokud nezměníme image fotbalu, finance se do fotbalu nepohrnou a bude to rok od roku složitější. Když dnes vidím, v jakých podmínkách často funkcionáři vedou fotbal v okresech, je vůbec zázrak, že tam fotbal ještě funguje.

Již ve čtvrtek ale mohou delegáti rozhodnout jaké bude nové vedení ve FAČR a jakým směrem se fotbal bude vyvíjet.

Ano. Volba je velmi důležitá a může mít pro fotbal těžké následky.

Co myslíte těmi těžkými následky? Sám kandidujete také do VV FAČR a jak jste říkal, budete bojovat za okresy a kraje.

Ano, jsem proreformní kandidát. Pokud nebudou zvoleni do VV FAČR proreformní lidé, nic se na okresech a krajích nezmění. Dál se budeme další čtyři roky brodit bahnem a bezmocí. Potřebujeme fotbal zjednodušit a organizačně restrukturalizovat. Víme, kde ušetřit a jak dostat do okresů a krajů finance. Je to na voličích, zda jsou spokojeni s podmínkami, v jakých dnes pracují, nebo dostat skutečné podmínky pro rozvoj fotbalového prostředí ve svém okrese a kraji. Stále věřím, že si lidé na okresech a krajích zaslouží víc. Oni rozhodnou o své budoucnosti a budoucnosti fotbalu.