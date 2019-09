Sázavští fotbalisté v sobotu čekalo domácí utkání v rámci pátého kola I. B třídy, ve kterém přivítali soupeře ze Zvole. Už výsledek prvního poločasu hovořil jasně pro sázavské mužstvo, které vedlo 5:0. Druhý poločas už tolik branek nenabídl, Sázavští jednou brankou zpečetili tři body za vysokou výhru v poměru 6:0.

Ilustrační snímek fotbal. | Foto: Deník

„Utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře, už ve druhé minutě jsme dali branku, což byla dobrá výpomoc vzhledem k dalšímu průběhu. První poločas byl pro nás příjemný, protože jsme se dostali do stavu 5:0 a branky tak nějak padaly v průběhu celého poločasu. Mužstvo hrálo klidně a dobře. Ve druhé polovině utkání už to tak vůbec nebylo, protože po prvním poločase bylo rozhodnuto a zvolnili jsme. Zápas se víceméně dohrával, takže výkon byl o něco horší. Jsem spokojený s výhrou, to jsme potřebovali do dalších zápasů, které budou náročné. Budeme více v klidu, body nás uklidní, čekají nás těžcí soupeři, proti kterým bychom se mohli ukázat. Je to zároveň desáté vyhrané domácí utkání v řadě, což je dobré vůči našim fanouškům, kteří mají důvod na nás chodit, což nám dělá radost. Taky je dobré, že už jsem nemusel do brány, to by jinak desátá výhra možná nebyla, sice chytám dobře, ale náš brankář chytá bohužel o něco lépe (smích),“ byl s výsledkem zápasu spokojený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.