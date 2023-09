První bodovou ztrátu na svém hřišti museli skousnout fotbalisté Hlízova v dalším kole krajské I.A třídy. Na branku Dolního Bousova totiž dokázali odpovědět pouze jednou, o konečnou remízu se postaral ve druhém poločase střídající Jiří Růžička.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Polaban Nymburk (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Dolní Bousov 1:1.

„Tentokrát je asi bod pro oba týmy zasloužený,“ přiznal David Linhart, trenér Hlízova. „Hosté měli velkou kvalitu a byli lepší první poločas, my zase druhý. Gólových šancí jsme asi měli ale možná více my. Chtěli jsme pokračovat v podobné taktice jako v minulých úspěšných zápasech, ale hosté na nás byli připraveni a první poločas byli jasně lepší v kombinaci a asi zaslouženě se po dvou našich chybách ujali vedení. O poločase jsme do toho sáhli, změnili rozestavení a dostali Bousov pod tlak, který jsme zužitkovali ze standardní situace. Potom měl ještě stoprocentní šanci Kruliš, který těsně přestřelil a klasicky v 90. minutě měl tutovku Kuba Vančura, který těsně z velkého uhlu minul. Bousov měl ještě přečíslení v nastavení, ale naštěstí jsme to ustáli. Doma chceme vyhrávat, ale po prvním poločase bod asi musíme brát,“ uvedl po utkání David Linhart.

Branky: 54. J. Růžička - 34. vlastní Kubín. Poločas: 0:1.

Hlízov: Vavřina – Kubín, Vančura, Král, Jilemnický (87. Martínek), P. Růžička, M. Šváb, Maxa, Vojtíšek, T. Šváb (46. J. Růžička), Tichý (71. Kruliš).