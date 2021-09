Senohraby – Suchdol 1:1

„Na konci už jsme hráli a přesto jsme vyrovnali. Získali jsme bod, ale ztratili jsme dva body,“ uvedl po remízovém zápase hrající trenér hostujícího mužstva David Čižinský. „Na úvod jsme měli těžké soupeře, teď jsme čekali, že to bude snazší. Soupeř vystřelil dvakrát na bránu a z jednoho odraženého míče nám dal gól. My jsme měli čtyři tutovky, ale na branku se nadřeme. Přestože jsme pak hráli v deseti, byli jsme pořád lepší, dřeli jsme a v nastavení přišla odměna v podobě vyrovnávacího gólu. Dali jsme první branku v sezoně, i když to byla haluz. Snad se zvedneme,“ řekl po zápase Čižinský.

Branky: 27. Klíma – 90+1. Oberreiter. ČK: 77. Zelenka (Suchdol). Poločas: 1:0.