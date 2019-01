Vlašim - Fotbalisté Zruče nad Sázavou odehráli v sobotu první přátelské utkání zimní přípravy. Začátek přípravy jim vyšel náramně, když na vlašimské umělé trávě porazili mužstvo Meteor Tábor 3:1.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Vosika

„Hrálo se na těžkém terénu, celých devadesát minut sněžilo, bylo to nepříjemné, ale stejné na obou stranách. Nějak jsme to ale zvládli, v zápase nebylo ani moc zákeřných faulů. Zápas bych nechtěl naplno hodnotit, jde o první zápas zimní přípravy, kterou jsme nedávno začali. Do Vlašimi jsme odjížděli ve dvanácti lidech, a to včetně stopera Petra Jelínka, který bude zastávat funkci asistenta trenéra. Chyběli Jouza, Janda, Martiňák, ale soupeř také počítal absence. Nejdříve jsme prohrávali 0:1, když se soupeř prosadil po chybě v obraně a brankář Tomáš Cudlín už byl na samotného útočníka krátký. Za krátkou dobu jsme ale vyrovnali na 1:1, utekli jsme po křídle do protiútoku, po přihrávce přes vápno jsem se ve skluzu prosadil a vyrovnal jsem tak stav utkání. Hráči soupeře pak postupně odpadli po fyzické stránce, my jsme naopak celkem dobře běhali, líbilo se mi to, vzhledem k tomu, že to byl první zápas. Zaslouženě jsme přidali další dvě branky do táborské sítě, navíc jsme měli obrovské množství šancí. Zápas mohl skončit klidně 5:1 nebo víc, z naší strany to bylo docela dobře odběhané a odpracované, vzhledem k tomu, že jsme teprve na začátku zimní přípravy,“ zhodnotil utkání trenér Zruče nad Sázavou Michal Váňa.

Zručští fotbalisté se na jaře budou muset vypořádat s velkou ztrátou, do Čáslavi přestoupil zručný kapitán Kamil Petrů: „Kamila jen tak nenahradíme, jeho odchod nás hodně oslabil, byl to náš klíčový hráč. Nikdo další ale do týmu nepřijde, potenciální nováčci, které jsme oslovili, nám příchody odřekli. Budou se muset chytit šance hráči, kteří seděli na lavičce, když nastupoval Kamil. Myslím, že Patrik Janda nebo Tomáš Martiňák by to mohli zvládnout. Tomáš měl na konci podzimu zdravotní problémy, teď už je ale snad v pořádku. Pokud budou pracovat, tak by Kamila mohli adekvátně nahradit.“

Zruč nad Sázavou – Tábor 3:1

Branky Zruče nad Sázavou: M. Váňa, Zeman, Arnolt.

Zruč nad Sázavou: Cudlín – Louda (46. J. Váňa), Hájek, Petr Jelínek, Kotek – L. Martinák, M. Váňa, Patrik Jelínek, L. Jelínek – Zeman, Arnolt. Trenér Michal Váňa.