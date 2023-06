Čáslavská rezerva v dalším kole krajské I.A třídy neuspěla a ze hřiště béčka Vlašimi si odvezla tříbrankovou porážku. Čestný úspěch čáslavských fotbalistů zaznamenal až minutu před koncem Dastych. Hosté šli do zápasu s hodně mladým kádrem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vlašim B – Čáslav B 4:1

„Nemám moc co říct. V poli jsme hráli docela dobře, myslím si, že jsme herně byli o trochu lepší, jenže dozadu jsme tragičtí,“ přiznal Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Po poločase jsme prohrávali 1:0 zaslouženě. Ve druhé půlce kluci od začátku začali tlačit, abychom body urvali a tam se to lámalo. Nedali jsme dvě stoprocentní šance a dvě pološance. V první šel sám na brankáře Marek, ale selhal a ve druhé jasné Tuzar z malého vápna dal také vedle. Tohle se dát musí, utkání by se otočilo a to byl ten zlom. Domácí dali druhý gól, my jsme už nic nedokázali a nakonec to skončilo 4:1. Jsem z výkonu některých zklamaný, půlka mužstva předvedla výkon okresní soutěže, jenže to je o dvě níže, než hrají a to stačit logicky nemůže,“ byl naštvaný kouč béčka Čáslavi.

Branky: 43. a 68. Pajk, 73. Lažan, 80. Jíra – 89. Dastych. Poločas: 1:0.

Čáslav B: Kubát – Marek, Kubín (46. Resl), Klepal (75. Lanc), Novák, Dastych, Spáčil, Havrda, Gonda (68. Grulich), Fišr, Tuzar.