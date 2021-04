Sportovní oddíl TJ Sokol Pátek byl založen 17. června 1934. „U založení klubu jsem sice nebyl, tolik ještě nepamatuji, ale jedno vím, a to že v Pátku platí, že fotbalisté a hokejisté žijí v symbióze a ani jeden sport jim není cizí,“ hodnotí založení klubu jeho dlouholetý člen Zdeněk Vančura.

Tradice propojení fotbalu a hokeje se udržuje do dnešního dne a za pomyslný vrchol každé sezony je považován zápas v ledním hokeji na místním rybníce. Po vzoru NHL je zápas označován za „Winter Classic“ a účastní se ho všichni, kdo umí bruslit a udrží hokejku v ruce.

„I já jsem se pár zápasů Páteckého Winter Classic účastnil a velmi rád na to vzpomínám,“ přibližuje Martin Ševc, několikanásobný reprezentant v ledním hokeji, který v Pátku hrával fotbal za žáky.

První společné dřevěné kabiny pro hokejisty a fotbalisty byly postaveny u rybníka označovaném „Na Skále“ mezi roky 1947 a 1949. V letech 1973 až 1976 prošly kompletní rekonstrukcí a staly se z nich plnohodnotné sportovní kabiny. Nevýhodou byla jejich vzdálenost téměř půl kilometru od fotbalového hřiště.

„Abychom si přesun na zápasy urychlili, jezdili jsme z kabin kompletně ustrojeni v dresech a kopačkách na kole,“ vzpomíná Martin Vančura na své fotbalové začátky.

Hřiště od samotného založení oddílu bylo postaveno na kraji vesnice směrem na Poděbrady, tedy na stejném místě, kde je i dnes.

A jaké jsou sportovní úspěchy páteckého klubu? Hokejisté HC Pátek hráli nejvýše v letech 1972 až 1980, a to soutěž krajského přeboru I. třídy, což v tehdejší době byla již kvalitní úroveň.

Fotbalisté TJ Pátek se na svůj prozatímní vrchol museli prokousávat postupně. Prvním krokem byl postup do okresního přeboru v roce 1990. Bohužel, hned v další sezoně následoval sestup.

Napodruhé to ale vyšlo. Po druhém postupu do okresního přeboru v roce 2000 následoval v roce 2015 historický postup do krajské soutěže. Od té doby A-mužstvo hraje nepřetržitě I. B třídu.

Od roku 2014 se TJ Pátek intenzivně zaměřil i na výchovu mládeže. „Aktuálně máme jedenáct týmů včetně A a B týmu dospělých a více než dvě stovky aktivních členů,“ s radostí sděluje Patrik Bartheldy, který stojí za úspěšným působením TJ Pátek v mládeži. „Začínali jsme se sedmi hráči a dnes jich máme přes 130 a pořád se rozšiřujeme. Snažíme se skloubit moderní trendy s „vesnickým“ prostředím a přístupem k rodičům a hráčům,“ doplňuje předseda Jaromír Bulíř.

„Stavíme na zázemí, kvalitním trenérovi, výchově mládeže a dobré partě,“ pokračuje Bulíř. A plány? „Čeká nás výstavba nového zázemí s kabinami pro mládež i dospělé, spojeného s tribunou. Měl by to být ještě o kus větší projekt než dosavadní zvelebení areálu.“

Historicky nejlepším střelcem oddílu je Martin Vančura s 302 góly v dospělých kategoriích. Pomyslnou tabulku s nejvíce odehranými sezonami zase vedou Jindřich Hněvsa a Miroslav Kadlec, kteří jsou v klubu stále aktivně činní, nyní už jako členové výboru. Oba odehráli za klub neuvěřitelných 35 sezon. Následuje Jan Jirásek starší s 26 sezonami, nynější předseda a stále aktivní hráč Jaromír Bulíř s 22 ročníky a Václav Zumr s 20.

Milníky areálu TJ Pátek

1989 - Dokončení fotbalových kabin na hřišti za přispění všech členů TJ formou brigádnických prací

1992 - Otevření fotbalové hospody v nových kabinách na hřišti

2000 - Výstavba asfaltového multifunkčního hřiště na nohejbal, basketbal, hokejbal, volejbal a tenis

2006 - Rozšíření kabin o sociální zařízení

2014 - Vybudování umělého zavlažování, osvětlení na polovině hřiště a zábradlí okolo hřiště

2015 - Realizace regeneračního zázemí pro hráče v podobě sauny a vířivky

2021 - Stavba nového hřiště s umělou trávou páté generace o rozměrech 46 x 28 metrů, multifunkčního hřiště pro volejbal, nohejbal, florbal, hokejbal, basketbal a malého hřiště z umělé trávy