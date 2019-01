Kutná Hora /ROZHOVOR/ – Kutnohorští fotbalisté obsadili po podzimní části sezony čtvrtou příčku v tabulce. Navíc se Štěpán Kacafírek, útočník Sparty, stal nejlepším střelcem dosavadní části sezony. Podzim hodnotil kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Trenér fotbalistů kutnohorské Sparty Radek Kulhánek. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Jste spokojený se čtvrtým místem?

Spokojený jsem, je pravda, že nám chybí body ze dvou zápasů se Slaným a v Nespecích, ale na druhou stranu jsme získali body v utkání s Libušínem, kde jsme tahali za kratší konec. Také vítězství v Poříčanech nebylo úplně přesvědčivé, takže jsem relativně spokojený.

Jaké máte ambice do jara?

Po jednání s vedením klubu jsme se dohodli, že bychom se chtěli udržet na prvních třech místech tabulky. Původně jsme se chtěli umístit do pátého místa, ale po zmiňovaném jednání jsme se rozhodli, že cílem budou první tři místa.

Využili byste případnou možnost postupu?

Také toto téma padlo na jednání s vedením. Momentálně ale nemůžu jistě říct ani jedno, budeme to řešit až po vývoji sezony. Já osobně bych to chtěl zkusit, po reorganizaci vyšších soutěží by divize nemusela být nad naše síly.

Štěpán Kacafírek je nejlepším střelcem soutěže. Splnil vaše očekávání?

Naše očekávání splnil, možná i předčil. I díky jeho brankám jsme tam, kde jsme. Také jsem ale říkal, že je pro mě důležitější, aby dával branky, které přinesou body, jinak jsem samozřejmě spokojený a doufám, že on také.

Plánujete nějaké změny v týmu?

Nemělo by k tomu dojít, ze služební cesty by se měl vrátit Cimr. Po zranění by se měl do přípravy zapojit Šesták, kterému bude návrat trvat nejspíš déle, ale předpoklady určitě má. Do přípravy se zapojí také dorostenci Čáp, Procházka a Vocl, u kterých je to spíš otázka motivace. Po letní zkušenosti, kdy dva dorostenci sami zažádali o návrat k dorostu, bych nechtěl podobnou situaci opakovat.

Jak to vypadá s Markem Wolfem?

Měl by se vrátit nejpozději koncem ledna. Může se stát, že se něco změní, v tom případě by jeho pozici zastal Piskač. Doufám ale, že se místo najde pro oba dva, zatím se to tak vyvíjí.

Jaký je plán zimní přípravy?

Začneme čtrnáctého ledna krátkým blokem na hřišti. Šestnáctého ledna nás čeká utkání s Kolínem, osmnáctého pak s Havlíčkovým Brodem. Od dvacátého ledna budeme dvakrát týdně chodit na kondiční přípravu k Lence Muchové, dvakrát týdně budeme trénovat na hřišti a soboty budou zápasové. Takhle to bude až do konce února, ve kterém máme naplánované soustředění ve Vrchlabí.