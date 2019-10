Jediným střelcem byl střední obránce hlízovského mužstva Radek Tafel, který ve dvaasedmdesáté minutě proměnil pokutový kop, který byl nařízen po faulu na Martina Jarůňka.

„Hrálo se na výborném hřišti, domácí hráli se zabezpečené obrany a nakopávali dlouhé balony na jednoho útočníka. To nám moc nevyhovuje, soupeři z I. A třídy už nás znají, takže to máme podobně jako v I. B třídě, kde jsme soupeřovu brány vždy dobývali. Byl to zápas bez šancí, my jsme se do nich nemohli dostat, domácí téměř nehrozili. V první polovině jsme si vytovořili dvě příležitosti ze standardních situací, dobře jsme je zahráli, ale branka nepadla. Domácí měli jednu velkou příležitost, kterou vychytal brankář Míšek, a dorážku domácí neproměnili,“ řekl k prvnímu poločasu hlízovský trenér David Linhart.

„Ve druhém poločase jsme chtěli zápas samozřejmě rozhodnout, ale moc vyložených šancí jsme si nevytvořili. Hru pak oživil střídající Martin Jarůněk, byla na něj jasná penalta, ze které jsme taky dali branku. Pak se utkání víceméně dohrávalo bez branek, takže si vezeme tři body,“ doplnil trenér hlízovských fotbalistů své hodnocení.

Třinácté kolo I. A třídy odehraje vedoucí celek tabulky v sobotu 2. listopadu, Hlízovské čeká utkání na domácím trávníku, kam dorazí soupeř ze Záryb. Hlízovští se nachází na prvním místě tabulky, Záryby řeší jiné problémy, jelikož se nachází na předposledním místě, po dvanácti kolech nasbírali Zárybští pouhých deset bodů za tři výhry a jednu penaltovou prohru, díky které získali bod. To Hlízov má o šestadvacet bodů více díky dvanácti výhrám v základní hrací době. Druhý Český Brod B má šestadvacet bodů. Výkop utkání je naplánovaný na 14:00.

Dolní Bousov – Hlízov 0:1 (72. Tafel)

Dolní Bousov: Hampl – J. Šolc, Kubeček (83. Altman), Ježek, Horák, Pavliš, A. Šolc (46. Sedláček), Vynikal, Merva, Kasal, Klíma (55. Tomíček). Trenér Luděk Holub.

Hlízov: Míšek – Tomíšek, Tafel, Navrátil, Hačka – Výborný (70. Jarůněk), Kopecký (64. Kvíčala), Růžička, Frejlach (60. T. Šváb), Šesták – Maxa. Trenér David Linhart.