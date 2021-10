Čáslav B – Pšovka Mělník 0:3

„Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, v podstatě hned v první minutě jsme předvedli několik nepřesnosti, a tak se udal ráz celého utkání a přistup k tomu utkání. U hráčů nebyla vidět chuť po vítězství, zároveň nám chyběla i kvalita a v obranné fázi jsme dělali školácké chyby. Naším špatným nabíráním hráčů, nekomunikací nebo nezajišťováním se jsme soupeři darovali všechny tři góly. To bylo z naší strany velice špatné,“ zlobil se na svůj trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Na druhou stranu je smutné, že ani směrem dopředu jsme si nedokázali vypracovat žádné vážnější šance a ohrozit gólmana soupeře. Toto utkání bylo jedno z nejhorších, co jsme sehráli. Máme co zlepšovat do dalších utkání,“ uvedl kouč Jirků.

Branky: 8. Dvorný, 35. Havel, 66. Šmíd. Poločas: 0:2.

FK Čáslav B: Beran – Jedlička (78. Vocl), Čáp, Eisner, Bašek (60. Honc), Papoušek, Ronovský, Konyvka (70. Kopp), Kubín, Tůma (46. Novák), Havrda (72. Fišr).