„Tentokrát jsme zajížděli na horkou půdu Sokola Luštěnice. Po dvou prohrách jsme prostě museli vyhrát, apeloval jsem na hráče. A to se nám málem i povedlo, ale bohužel štěstí nestálo při nás,“ litoval kouč čáslavské rezervy Radek Richard. „Domácí mají velice zkušený tým doplněný mladými hráči, což bylo po celé utkání znát, ale já bych chtěl kluky pochválit za jejich výkon. Devadesát minut odehraných na sto procent,“ lebedil si Richard. „Do utkání jsme vstoupili dobře, když Gonda po levé straně zatáhl míč po lajně, ale bohužel hostující obránce ho odhodil až na dva metry daleké zábradlí. Jsem rád, že Marek zápas dohrál, protože to bylo velice ošklivé. Bohužel z naši strandardní situace jsme dostali branku, kdy jsme propadli v obraně a soupeři darovali lacinou branku. Klukům jsem věřil, že zápas otočí, což se povedlo hned za čtyři minuty, kdy v 10. minutě Lebduška krásným pasem uvolnil Tadeáše Fišra, který s přehledem zakončil. Poločas se dohrál v remízovém stavu. Do druhého poločasu kluci vstoupili opět dobře, ale bohužel s našimi útoky si obrana domácích poradila. V 94. minutě zápasu měl velkou šanci Dastych, kdy si navedl míč do vápna a míč kroutil na zadní tyč, ale i to se nepovedlo. Doufám, že tohle utkání nás zvedne natolik, abychom dokázali zvítězit v domácím utkání s Bohemií Poděbrady,“ věří čáslavský kormidelník.

Branky: 6. Hrynčuk – 10. Fišr. Poločas: 1:1.

Čáslav B: Beran – Čáp, Špičák, Lebduška, Havrda, Klepal, Dastych, Gonda (61. Kubín), Novák (85. Šrank), Mužátko (55. Vrána), Fišr.