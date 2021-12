Co se týká umístění, tak jsme před sezonou neměli úplně jasně stanovené cíle. Možná s výjimkou dostatečného množství bodů, které by týmu přineslo jistotu soutěže i pro další sezonu. Šli jsme do soutěže s cílem určité postupné přestavby týmu a zároveň s plynulým zapojováním co největšího počtu mladých hráčů. Cílem bylo praktikovat aktivní systém hry zábavný pro hráče i diváky.

A co herní stránka? Tady panuje spokojenost?

Zatím jsme někde napůl cesty. Chceme být schopni zvládnout určitá herní rozestavení, fungovat kompaktně jako tým a v případě absencí některých hráčů zaplnit bez problémů uvolněné pozice. Pracujeme na zvětšení času držení míče, rychlosti kombinace i individuální nebojácnosti.

Hodně vám pomohlo to, že jste dokázali porazit přední celky? Zdolali jste v té době nahoře hrající Semice nebo Pečky…

Srovnání podle umístění v tabulce spíše potěšilo naše fanoušky. Pro nás bylo důležité spíše srovnání herního projevu týmu s mužstvy, která jsou v tomto z našeho pohledu nejdále. A to jsou pro mne Býchory, Ostrá a Pečky. To se nám s výjimkou zápasu v Býchorech povedlo. U ostatních týmů je buď velká individuální kvalita jako u Jíkve nebo hrají spíše jednodušší fyzický styl, se kterým se porovnávat nechceme.

Popovice potvrdily roli favorita. U všech gólů Sršňů byl Pavel Švejda

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám třeba nedařilo?

V případě, když byl zdravý Tomíšek, mohli jsme se opřít o jeho zkušenosti. Fungovala nám pak o něco víc organizace hry.

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Byl to od nás hodně kolektivní výkon a hráči se ve výborných výkonech spíše střídali. Zčásti proto, že jsme měli velké množství zraněných a zčásti kvůli velmi nízkému průměrnému věku hráčů. Kluci mají vše fotbalově před sebou, mohou se velmi zlepšovat, ale nedaří se úplně stabilizovat výkonost.

Které bodové ztráty a proč nejvíce litujete?

Byla to domácí bezbranková remíza hned v prvním kole se Žiželicemi. Celé utkání jsme odehráli na jednu bránu, vytvořili si šance na několik zápasů a odnesli si z toho depku, která se pak projevila asi v našem nejhorším výkonu při prohře 2:0 v Milovicích.

Dozná váš kádr v dlouhé zimní pauze výrazných změn? Potřebujete posílit mužstvo?

Chtěli bychom ideálně pokračovat v postupném zapracování vlastních dorostenců a snad i navrátilců po zranění. Uvidíme, jak na sobě budou chtít pracovat. V současné době je poměrně těžké pracovat s dlouhodobými plány u tak mladého mužstva, jaké máme. A asi až v průběhu přípravy zjistíme, jestli nám nebude chybět jeden zkušený hráč, který by týmu dodal klid a řád na hřišti.