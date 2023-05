Ronovský a Konyvka. Tato dvě jména si budou asi dlouho pamatovat na Polabanu Nymburk. Ten dostal od těchto dvou čáslavských fotbalistů pět branek a v dalším kole krajské I.A třídy nemohl myslet na dobrý výsledek. Už v poločase vedla rezerva Čáslavi tříbrankovým rozdílem díky hattricku Ronovského. Domácí tak pokračují ve zdařilých jarních zápasech, naopak nymburský celek prohrál potřetí za sebou.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Polaban Nymburk 5:1

„Domácí utkání proti Nymburku se nám vydařilo. Po třech prohrách už jsme potřebovali získat zase body,“ uvedl po utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Pomohli jsme si dvěma třemi hráči a brankářem z áčka a v útoku to bylo znát. Ronovský vstřelil hattrick a moc nechybělo a Konyvka by na tom byl stejně,“ vyzdvihl hráče A týmu Junek. „První půlku jsme hráli dobře a třemi brankami jsme se uklidnili. Soupeř měl pouze jednu šanci, ta byla ale tutová, naštěstí Vlček v bráně ji zlikvidoval. Bohužel jsme museli ještě v první půlce vystřídat stopera po faulu a zranění. Do druhé půlky jsme ještě střídali, trochu změnili rozestavení a ještě góly přidali. Soupeř nás jednou potrestal při našem nedůrazu, ale jinak se asi moc stát nemohlo. Musím ale říct, že Nymburk je asi herně nejlepší tým, proti kterému jsme hráli, i když tomu výsledek neodpovídá,“ pochválil i soupeře kouč Čáslavi.

„Zasloužená porážka po velmi špatném výkonu,“ ulevil si jeden z nymburských trenérů Martin Škarecký. „První poločas nám vázla jakákoliv organizace hry, čehož domácí dokázali využít a brzy vedli. Navíc jsme během prvních pětatřiceti minut museli třikrát krát střídat kvůli zranění. Takže poločas hrůzy,“ kroutil nevěřícně hlavou Škarecký. „Druhý poločas již vypadal lépe a podařilo se nám snížit na 3:1. Poté jsme hru více otevřeli a tlačili se dopředu. Rozhodující moment byla naše neproměnná šance a následný brejk soupeře, který znamenal gól na 4:1. Pátá branka již jen korunovala dobrý výkon domácích a naopak velmi slabý v našem podání,“ dodal kouč Polabanu.

Branky: 10., 17. a 41. Ronovský, 66. a 76. Konyvka – 50. Kotek. Poločas: 3:0.

Čáslav B: Vlček – Marek, Špičák (34. Kubín), Novák, Konyvka, Dastych, Klepal, Mach, Spáčil, Havrda, Ronovský (66. Fišr).

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík (37. Vaníček), Drobný, Jarschel (19. Daněk), Kotek (79. Svoboda), Hrdlička, Hoffmann (69. Kukla), Hobík (31. Vacík), Ruszó, Wiehl, R. Novotný.