Doma jim to prostě šlape. Fotbalisté Hlízova si připsali čtvrtou výhru ze čtyř domácích zápasů krajské I.A třídy a pokaždé to bylo o jediný gól. Naposledy zdolali sestoupivšího nováčka z Horek díky brance Vančury dvě minuty před koncem. „Vančura znovu ukázal svůj faktor X,“ okomentoval jeho třígólovou trefu trenér David Linhart.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Horky 3:2

„Musím svůj tým pochválit za obrovskou bojovnost,“ potěšilo trenéra Hlízova Davida Linharta, ale jedním dechem hned přidal: „Ale zajímalo by mě, proč střídáme takto bojovné zápasy s bezkrevnými jako minuly týden,“ kroutil hlavou. „Kvůli rozsáhlým a leckdy pro mě nepochopitelným absencím jsme museli improvizovat jak s rozestavením, tak se zařazením hráčů na posty, které jim nejsou vlastní. Ale kluci to zvládli dobře,“ pokračoval trenér vítězného celku. „Začali jsme výborně a po krásné standardce Vančury se ve čtvrté minutě dostali Tichým do vedení. Potom jsme bohužel neproměnili další stoprocentní šanci na odskočení a začali hrozit hosté se svým cizineckým komandem. Vyrovnání přišlo hned v první minutě druhého poločasu po naši hrubé chybě v rozehrávce a začali jsme mít problémy s dostupováním hráčů, otěže převzaly Horky. Po krásné střele Vančury jsme se opět ujali vedení, ale bláznivý zápas pokračoval. Hosté hned z rozehrání opět po naši hrubé chybě při standardce vyrovnali. Začaly nám docházet síly, ale paradoxně jsme se opět ujali vedení, když Málek přehlavičkoval po dlouhém nákopu hráčě o dvě hlavy většího a Vančura ukázal znovu svůj faktor X a krásně uklidil odražený balon. Celkově byly Horky asi fotbalovější, ale my jsme víc bojovali a proto máme tři body,“ popsal utkání David Linhart.

Typické utkání na nula nula jsme nezvládli, litoval asistent Vocel

Branky: 4. Tichý, 48. a 88. Vančura – 46. Kukla, 50. M. Mbah. Poločas: 1:0.

Hlízov: Vavřina – Kubín, Vančura, Král, Šesták, P. Růžička, Martínek (76. M. Šváb), Maxa, Kruliš (86. Málek), T. Šváb, Tichý (89. Míšek).