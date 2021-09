Pěčice – Čáslav B 0:2

„Od začátku utkání jsme drželi územní převahu, což se nám podařilo a dokonce se nám podařilo využít územní převahy a dvakrát skórovat. Po pětadvaceti minutách utkání jsme polevili tempo a trochu jsme se přizpůsobili hře soupeře. Sice jsme stále byli na balonu, ale tempo hy už nebylo takové. I přesto jsme si dokázali vypracovat spoustu šancí a soupeř měl pouze jednu,“ konstatoval po zápase trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Do druhé půle jsme vstoupili dobře, nicméně v desáté minutě druhého poločasu udělal náš stoper druhý faul a znamenalo to pro něj druhou žlutou kartu a tudíž oslabení. Za mě velice přísné vyloučení. I tak jsme si s tím dokázali dobře poradit a měli jsme několik brejků, kdy jsme šli sami na bránu, ale nedokázali jsme je proměnit. I v deseti hráčích jsme to dotáhli do vítězného konce. Musím kluky pochválit za bojovnost a nulu. Zasloužená výhra,“ řekl kouč Jirků.

Branky: 8. Klepal, 15. Čáp. ČK: 49. Kubín (Čáslav B). Poločas: 0:2.

FK Čáslav B: Kovařík – Čáp, Kulhánek, Papoušek, Honc (57. Dastych), Lebduška, Konyvka (90+1. Eisner), Kubín, Trekoval, Klepal (78. Novák), Tůma (67. Fišr).