Hřebeč – K poslednímu mistrovskému utkání krajského přeboru v sezoně 2018/2019 vyrazili fotbalisté kutnohorské Sparty do Hřebeče, kde se utkali s místním mužstvem. Po prvním poločase byl stav nerozhodný za stavu 1:1, Ve druhé části utkání ale svěřenci Radka Kulhánka přidali tři branky, nakonec rozhodla čtvrtá branka Kutné Hory, která tak v posledním utkání sezony brala tři body za výhru 3:4.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Archiv Deník

V prvním poločase se jako první prosadil kutnohorský Ondřej Filipec, který v sedmatřicáté minutě otevřel skóre zápasu. Hosté ještě do poločasu dokázali vyrovnat, a to o šest minut později, když se prosadil Josef Pinkas. Ve druhém poločase se hned minutu po začátku prosadil hostující Dalibor Cimr, který poslal Kutnohorské do vedení, v osmašedesáté minutě zvýšil na 1:3 Štěpán Kacafírek. Kacafírek přidal druhou svou druhou branku, a to v dvaasedmdesáté minutě. Pak následovaly dvě branky domácích, obě vstřelil Miroslav Novák, nejdříve v osmasedmdesáté minutě, a následně v pětaosmdesáté minutě. Další branky už ale Hřebeč nepřidala, díky čemuž kutnohorští fotbalisté odjížděli se třemi body za výhru 3:4.