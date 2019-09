První zářez si Sázavští připsali v šestnácté minutě, prosadil se Kadlec, který o sedm minut později překonal senohrabského brankáře Burceva podruhé. Poslední branku prvního poločasu dal tři minuty před přestávkou Jakub Švec, Sázava tak držela pohodlné vedení 3:0.

Stejné množství jako v prvním poločase padlo i v tom druhém, jen čtyři minuty po začátku druhého dějství přidal Jakub Švec svou druhou branku v utkání. V osmašedesáté minutě zaznamenal Švec hattrick, když dal pátou branku Sázavských. Za hosty dal alespoň čestnou branku Karel Kučera v devětašedesáté minutě.

„Začali jsme dobře, poměrně rychle jsme se dostali do vedení, následně do vedení o dvě branky, to nás povzbudilo. Začali jsme ve velkém tempu, chtěli jsme soupeře uštvat, to byl náš zásadní cíl, který se nám dařilo plnit. V prvním poločase jsme dali tři branky, nedali jsme penaltu, třikrát jsme trefili brankovou konstrukci, zápas se víceméně rozhodl už v prvních pětačtyřiceti minutách. Ve druhém poločase jsme přidali dvě branky, ale mohli jsme proměnit více šancí, výkon našeho týmu byl velmi dobrý nasazením, i fotbalovostí. S výsledkem jsme spokojení, stejně jako se vstupem do sezony,“ byl s výkonem svých svěřenců spokojený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Čtvrté kolo I. B třídy čeká na sázavské fotbalisty v neděli 15. září, namísto původního termínu o den dříve. Svěřenci Pavla Chuchly vyrazí do Jílového, kde je bude čekat zápas s tamním mužstvem. Čas výkopu je naplánovaný na 14:00. Celek z Jílového za tři kola nasbíral čtyři body za jednu výhru v základní hrací době a jednu výhru po penaltách.

Sázava – Senohraby 5:1 (16., 23. Kadlec, 42., 49., 68. Švec – 69. Kučera)

Sázava: Hrbek – Skála, Dušek, Chuchla (63. Sedláček), Marek Chrpa – Svoboda (50. Drož), Martin Chrpa, Keltner, Král – Kadlec (86. Zeman), Švec. Trenér Pavel Chuchla.

Senohraby: Burcev – Dočkal, Fuksa, Konečný, Kučera, Sochor (64. Kumsta), Klíma, Moravec (46. Maršík), Schlupek (12. Synek), Šmíd, Michal (60. Švancar). Trenér Zdeněk Drda.