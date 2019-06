O jedinou branku v prvním poločase se postaral Antonín Keltner, který proměnil pokutový kop. Další branka přišla ve čtyřiapadesáté minutě, opět u toho byl Keltner, který se ale tentokrát prosadil ze hry. Třetí branku Sázavy přidal Jakub Švec v dvaašedesáté minutě. Pátek kontroval brankou Martina Grospiče v pětasedmdesáté minutě, a druhou branku přidali hosté v jednaosmdesáté minutě, když se prosadil Jaromír Bulíř. Další branky už ale hosté nepřidali, a tak brali tři body sázavští fotbalisté, kteří zvítězili 3:2.

„Byl to poslední domácí zápas, naše domácí bilance na jaře je vynikající, takže jsme na to chtěli navázat a završit tak sezonu. Bohužel nám z různých důvodů chyběli čtyři hráči, takže jsme si nebyli úplně jistí, jaký podáme výkon. Myslím si, že jsme hráli dobře, ostatně jako ve všech domácích zápasech. Měli jsme dobrý pohyb, od prvních minut jsme i za vysoké teploty hráli náročný fotbal, chtěli jsme běhat, chtěli jsme si přihrát, chtěli jsme kombinovat a dostávat se dopředu. V prvním poločase jsme vyložené šance neměli, byly tam tři nebo čtyři pološance, které jsme mohli využít, ale nestalo se. Nakonec jsme dali branku v poslední minutě branku z penalty po faulu na Duška. To nás uklidnilo,“ zhodnotil průběh první půle sázavský trenér Pavel Chuchla.

„Ve druhém poločase jsme začali dobře, měli jsme tam nějaké šance, ale nakonec jsme si to trochu zkomplikovali. Soupeř korigoval v podobě dvou branek, závěr byl trochu hektický, ale nakonec jsme to uhráli do vítězného konce a brali jsme tři body,“ přidal Pavel Chuchla hodnocení druhého poločasu.

Sázava – Pátek 3:2 (46., 54. Keltner, 62. Švec – 75. Grospič, 81. Bulíř)

Sázava: Hrbek – Danko, Chuchla, Skála, Zeman (90. Stejskal), Keltner, Sochor, Švec, Martin Chrpa, Marek Chrpa. Trenér Pavel Chuchla.

Pátek: Kmoch – Grospič, Kohoutek, Kalina, Sporiš, Bartheldy (67. Novák), Stehlík (59. Petráň), Bulíř, Jirásek, Ryšánek, Leština (46. Zumr). Trenér Milan Švábenský.