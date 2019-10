Trvalo pět minut, než padla první branka, o tu se postaral sázavský Jakub Švec. Sedm minut po začátku druhého poločasu však hosté vyrovnali na 1:1, prosadil se Michal Šmíd. V sedmdesáté minutě dal vítěznou branku, a zároveň svou druhou v zápase, Švec. Fotbalisté Vyžlovky následně dostali dvě červené karty, které od sebe dělilo dvanáct minut. Nejprve byl za kritiku rozhodčího druhou žlutou kartou potrestán David Kotek, pak při podobné situaci šel do kabin Milan Souček. Sázavští početní převahu využili a v šestaosmdesáté minutě dával třetí branku Antonín Keltner. V poslední minutě dal čtvrtou branku Sázavy opět Keltner, díky čemuž sázavští fotbalisté zvítězili 4:1 nad Vyžlovkou.

„Hráli jsme na bahně, nejprve jsme nevěděli, jestli se bude vůbec hrát, hřiště dostalo opravdu zabrat. Nakonec jsme si řekli, že budeme hrát, aby se to nedohánělo v nějakém nesmyslném termínu. Chyběli nám nějací hráči, zejména kvůli nemoci, i tak jsme ale odehráli první polovinu dobře. Hráli jsme s těžkým soupeřem, hrají podobně jako my, někteří hráči působili dlouhou dobu v Sázavě. Hráli jsme velice dobře, dali jsme rychlou první branku, měli jsme také další příležitosti. Na těžkém terénu jsme hráli poměrně hezky,“ řekl k prvnímu poločasu trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.

„Do druhého poločasu soupeř přeskupil sestavu, velcí hráči hostů hráli více dopředu, jeden z nich nám nakonec dal branku hlavou, nebyla to nějaká chyba, prostě jsme na něj nestačili. Říkal jsem si, že to bude dobré dohrát zodpovědně. Poměrně brzo jsme si vzali vedení zpět, nakonec jsme to potvrdili, když jsme vstřelili další dvě branky. Porazili jsme kvalitního soupeře, který je na tom výkonnostně podobně jako my. Za tři body jsme rádi, jsme velice spokojení, a ceníme si toho,“ doplnil sázavský kouč své hodnocení.

Sázava – Vyžlovka 4:1 (5., 70. Švec, 86., 90. Keltner – 52. Šmíd)

Sázava: Hrbek – Skála, O. Dušek, Chuchla, Král – Danko, Martin Chrpa, Keltner, Marek Chrpa (46. Konopiský) – Bartoš, Švec. Trenér Pavel Chuchla.

Vyžlovka: Binder – Štěpán, Havlíček (55. Tesařík), Malý (85. Šobíšek), Plandor (75. Ravizza), P. Dušek, Dřízhal (46. Šmíd), Souček, Kotek, Fousek, Augusta. Trenér Jiří Lang.