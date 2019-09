Sázavští fotbalisté odehráli v sobotu další mistrovské utkání, tentokrát na půdě Jevan. Svěřenci Pavla Chuchly už po prvním poločase prohrávali 1:3, ve druhé části utkání dokázali utkání zdramatizovat druhou brankou, víc už ale nesvedli a v Jevanech prohráli 2:3.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Archiv Deník

„Výsledek nás mrzí, mohl být úplně jiný. My jsme začali dobře, v prvních deseti minutách jsme se dostali do šancí, které jsme měli proměnit, což se ale nestalo. Minimálně dvakrát jsme mohli jít sami nabránu, ale chybovali jsme a připravili jsme se o tyto možnosti. Pak jsme inkasovali, ale krátce na to jsme dali na 1:1, bohužel se opakovaly situace jako ze začátku zápasu. Poločas skončil za stavu 3:1, myslím si, že to bylo úplně zbytečné, zaprvé jsme mohli jít několikrát do vedení, zadruhé jsme si mohli vytvořit několik dalších příležitostí. Výsledek byl problematický v tom, že domácí měli zkušené mužstvo, zavřeli obranu a chtěli to uhrát v klidu,“ řekl k prvnímu poločasu trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.