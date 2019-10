Deváté kolo I. B třídy za sebou mají fotbalisté Sázava, ti v sobotu na domácím hřišti přivítali soupeře z Říčan. Už po prvních pětačtyřiceti minutách drželi domácí vedení 3:0, ve druhé části utkání přidali ještě čtvrtý zásah. Hosté sice snížili, další branky ale nepřidali a Sázava tak zvítězila 4:1.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Deník / Archiv

„Jsme rádi za tři body, soupeř v první polovině výborně kombinoval, byl silnější na balonu, ale absolutně nebyl schopen dostat se do šance. Hra hostů končila deset patnáct metrů před naším vápnem, za celou půli na nás nevystřelili, ale do vápna kombinovali velmi dobře. My jsme s tím měli problémy, naštěstí se hostům nedařilo dostat se k zakončení. Museli jsme sestavu přeskládat vzhledem ke zranění při rozcvičce, chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali. Vrátil se nám Roman Havránek po čtyřech měsících, původně měl hrát jen polovinu, ale musel nastoupit od začátku. Stříleli jsme branky, dostali jsme se do šancí, které jsme z devadesáti procent proměnili. První polovina skončila 3:0, ale obraz hry byl trochu odlišný,“ řekl k prvnímu poločasu trenér sázavských hokejistů Pavel Chuchla.