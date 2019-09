Fotbalisté sázavského Kavalieru odehráli v neděli další utkání letošní I. B třídy, tentokrát vyrazili za soupeřem z celku Jílové. Už první poločas nevypadal pro svěřence Pavla Chuchly, který se musel postavit do brány, Sázava prohrávala 1:4. Stejný výsledek platil také po konci utkání, Sázava ve čtvrtém kole nezískala ani jeden bod.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Zdeněk Plachý

„Už před zápasem jsme to měli složité, nepřišel brankář, takže jsem se do brány postavil já, když jsem měl v plánu být vzhledem k lehčímu zranění na lavičce. Začátek jsme měli poměrně dobrý, brzy jsme vedli 1:0, pak jsme měli pološanci, která neskončila gólem, pak jsme šli sami na bránu, byl z toho faul, který mohl rozhodčí ohodnotit červenou kartou, ale ukázal kartu žlutou. Bohužel jsme museli sáhnout do sestavy, když náš stoper dostal ránu do hlavy, a nakonec z toho byly čtyři stehy. Ta chvilka nás stála čtyři branky, nepochopili jsme, jak bránit, nevěděli jsme, kde máme být. To byla velká chyba, měli jsme to odbránit, nechali jsme domácí dát čtyři branky,“ začal s hodnocením sázavský trenér Pavel Chuchla.