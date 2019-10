O první branku se postaral už v sedmé minutě prvního poločasu sázavský útočník Jakub Švec, který překonal domácího brankáře Radka Chadimu. Domácím trvalo sedmadvacet minut, než dokázali vyrovnat, vyrovnávací branku si připsal Tomáš Skála. Ve druhém poločase vystřelil Kunicím výhru Zdeněk Zderadička, který zaznamenal dvě branky, první v sedmasedmdesáté minutě, a druhou v devětaosmdesáté minutě. Sázava v Kunicích sice vedla, nakonec ale odjížděla s porážkou 1:3.

„Jsme zklamaní z výsledku, kluky to hodně mrzí. Utkaly se dva lepší týmy soutěže, my jsme měli respekt z domácího celku, protože v přípravném utkání nás sfoukli jak svíčku. V mistrovském utkání jsme chtěli být opatrnější, nakonec byl průběh utkání opticky trochu pro nás, zklamáním nebyl průběh, ale spíš výsledek utkání. Z hlediska šancí a nebezpečných situací jsme měli nad soupeřem převahu, domácí vytěžili z minima maximum. Musím říct, že jsme měli tři čtyři šance, které jsme nevyřešili špatně, ale domácí brankář Chadima předvedl kvalitu a soupeře podržel. Být v bráně někdo na úrovni I. B třídy, dali bychom minimálně jednu nebo dvě branky navíc. S tím se nedá nic dělat, musíme to akceptovat, mohli jsme bodovat, bohužel se to nestalo. Na konci první půle jsme měli hluché místo, a inkasovali jsme na 1:1, nechci říct, že by to bylo jenom tím, těch chyb jsme udělali více,“ začal s hodnocením trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.

„Branky jsme dostali také tím, že jsme pozdě dostupovali křídla soupeře, soupeř hrál 4-3-3, hrál důrazně a dobře dostupoval. My jsme chtěli hrát jednoduše, což se nám dařilo, měli jsme jednoduchou rozehrávku, zlobili jsme soupeře na naší útočné polovině, ale zasekli jsme se gólmanovi Kunic. Platí, že kdo dá více branek, ten vyhraje, to nezměníme. Na body se nehraje, kdybychom dělali krasobruslení, asi bychom si odvezli výhru, ve fotbale se ale hraje na branky, tři body mají Kunice, my jim k tomu můžeme poblahopřát,“ doplnil Chuchla své hodnocení.

Sázava je po osmi kolech na sedmé příčce tabulky, uhrála čtrnáct bodů díky pěti výhrám, z nichž jedna byla až po penaltovém rozstřelu.

Deváté kolo odehrají sázavští fotbalisté v sobotu 19. října v domácím prostředí, kde přivítají soupeře z Říčan, které okupují jedenácté místo tabulky I. B třídy se sedmi body, sedmá Sázava zatím získala bodů čtrnáct. Říčanští fotbalisté v osmi zápasech získali dvě výhry, jeden bod uhráli po prohře na penalty. Nejlepším střelcem Říčan je Jan Kolařík, který zaznamenal tři branky během šesti zápasů, dva zásahy si připsali Karel Masopust, Svatopluk Michal, a Jiří Pavlíček. Výkop utkání je naplánovaný na 15:30.

Kunice – Sázava 3:1 (34. T. Skála, 74., 89. Zderadička – 7. Švec)

Kunice: Chadima – Janků, Tůma, Buček, T. Skála (91. Novák), M. Skála, Zderadička (89. Mohyla), Frýda (68. Krčmář), Ševčík, Štrajt, Garček (60. Zaal). Trenér Jiří Novák.

Sázava: Hrbek – L. Skála, Dušek, Chuchla, Král – Danko (49. Kadlec), Martin Chrpa, Keltner, Marek Chrpa (76. Svoboda) – Bartoš, Švec. Trenér Pavel Chuchla.