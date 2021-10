Sázava využila přesilovku. Nestárnoucí trenér Chuchla na konci dvakrát udeřil

Zdá se to až neuvěřitelné, ale hrající trenér Pavel Chuchla ve svých třiapadesáti letech rozhoduje zápasy krajské I.B třídy. Když to nezmohou jeho svěřenci, vezme to na sebe sám. Minulý týden rozhodl jediným gólem v 88. minutě zápas s Jílovým, v Kondraci udeřil dokonce dvakrát. A zase až v posledních minutách. Domácí fotbalisté oslabení neustáli.

Sázava přivezla z Kondrace všechny body | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kondrac – Sázava 1:2 „První půle byla z naší strany dobrá. Dobře jsme kombinovali a eliminovali výškovou převahu Kondrace. Měli jsme i dvě šance. Druhá půle začala podobně, ale v šedesáté minute domácí prostřídali pět hráčů a začali být živější. Dali jsme si nešťastný gól a byl malér. V osmdesáté minutě jsme vyrovnali ze standardky a v poslední minutě rozhodli hlavou utkání na dva jedna," okomentoval průběh zápasu hrající trenér sázavského mužstva Pavel Chuchla. „Dal jsem dva góly, asi mládnu," smál se trenér hostujícího týmu a střelec zápasu. Branky: 73. Kašpar – 81. a 90+3. Chuchla. ČK: 78. Sedláček (Kondrac). Poločas: 0:0.