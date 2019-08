Fotbalisté sázavského Kavalieru vyrazili v sobotu do Mnichovic, kde sehráli druhé kolo I. B třídy s tamním mužstvem. I přes dobrý výkon svěřenců Pavla Chuchly skončil první poločas nerozhodně 0:0. Druhých pětačtyřicet minut branku také nepřineslo, tudíž následoval penaltový rozstřel. Pokutové kopy zahráli lépe fotbalisté Sázavy, kteří tak z Mnichovic brali dva body.

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Už jsme dlouho nebodovali venku, doma se nám v poslední době daří, ale venkovní zápasy jsou o něco horší. Už v týdnu jsme se o tom bavili, že je potřeba brát body z venkovních zápasů, k čemuž je potřeba předvést lepší výkony, než jsme podávali v předešlých zápasech, bylo třeba méně chybovat, zapojovat se více do obrany, a neotvírat příliš hru. Jinak by to nešlo,“ řekl ke dvěma bodům trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.