Sázava si nezasloužila vyhrát. To po utkání krajské I.B třídy ve skupině D naplno přiznal hrající trenér týmu Pavel Chuchla. Ten ale nakonec těsně před koncem zápas s týmem Jílového rozhodl. Fotbalisté vítězného mužstva si tak v tabulce hodně polepšili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.