Říčany – Sázava 0:2

„První půle byla z naší strany velice dobrá. Dali jsme dvě branky a další šance jsme neproměnili. Domácí hráli hodně ospale,“ uvedl k prvnímu poločasu hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Ve druhé půlce Říčany prostřídaly a byl problém. Valilo se to na nás a podržel nás brankář. Hráčům docházelo palivo. Jsou to pro nás velmi důležité body. Nebylo to jednoduché, zvlášť po zranění Davida Kalivody jsme neudrželi míč,“ všiml si kouč Chuchla.

Branky: 9. Kalivoda, 45. Konopiský. Poločas: 0:2.