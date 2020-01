O víkendu začne zimní příprava také fotbalistům Sázavy, hrající I. B třídu. Svěřenci Pavla Chuchly chtějí kombinovat trénink s míčem, ale také kondici. Sázavští už také znají své soupeře, ale pokusí se doplnit zápasový program o jeden zápas.

Trenér fotbalistů Sázavy Pavel Chuchla (ve žlutém). | Foto: archiv

"Uděláme kombinaci haly a výběhů, obojí v Sázavě. kluci se musí nastartovat, oživit kondici, ale uděláme to pro ně pestré. Doplníme to přátelskými zápasy. na tři dny také jedeme na soustředění do Jindřichova Hradce, jako každým rokem," nastínil trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla program zimní přípravy.