Do vedení šli svěřenci Pavla Chuchly v šesté minutě po brance Bartoše, domácí ale o tři minuty později vyrovnali zásluhou Vyhlídala. Poločasové vedení zařídil Sázavským Švec. V šestapadesáté minutě vedli hosté o dvě branky, když se podruhé prosadil Švec. Díky dvě ma brankám během dvaadvaceti minut domácí ale vyrovnali na 3:3, a následné penalty zvládli lépe, díky tomu zůstaly v teplýšovicích dva body.

„S bodem nejsme nespokojení, soupeř má dobré mužstvo, jeli jsme k němu s respektem a snahou něco vydolovat. Prvních šedesát minut jsme hráli velmi dobře, obzvlášť první poločas, ten byl v naší režii. Rychle jsme se ujali vedení, bohužel jsme o něj rychle přišli, když jsme nezachytili rychlou akci domácích, což byla škoda. Pak jsme šli znovu do vedení, měli jsme řadu hezkých kombinací, mohli jsme přidat další branky, to se nám bohužel nepovedlo,“ řekl k prvnímu poločasu trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.

„Co se nám nepovedlo v prvním poločase, to jsme dohnali ve druhém, když jsme přidali další branku po dobré akci. Bohužel domácí dali kontaktní gól a od té doby byli lepší. Vepředu jsme neudrželi balon, nedostali jsme se do šancí, nepřebírali jsme míče a neuhrávali jsme souboje. Potom jsme ztráceli síly, běhali jsme bez míče, soupeř cítil, že utkání může zvrátit. To se domácím povedlo, bod je asi zasloužený pro oba týmy. Penalty jsme prohráli asi v sedmé sérii, to už je individuální soutěž. S bodem jsme víceméně spokojení, sice jsme vedli o dvě branky a měli jsme další příležitosti, ale kvalita soupeře je vysoká, takže určitě nejsme nespokojení. Je to bod z venku, s týmem, který hraje na špici tabulky a prokazuje svou kvalitu,“ dodal sázavský trenér.

Teplýšovice – Sázava 4:3 na penalty (9. Vyhlídal, 60., 82. Král – 6. Bartoš, 29., 56. Švec)

Teplýšovice: Khol – Stěhule, Kubálek, Král, Kamenský, Starosta (46. Průcha), Podhorský, Hruška, Breburda, Pejša, Vyhlídal. Trenér Roman Sedlařík.

Sázava: Hrbek – Skála, Dušek, Král, Marek Chrpa – Danko, Martin Chrpa, Keltner, Kadlec – Bartoš, Švec. Trenér Pavel Chuchla.