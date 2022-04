Oba tábory se po utkání shodly, že dělba bodů je nakonec zasloužená. Skóre otevřel už po devatenácti minutích hostující Jiráň, který dělal defenzivě Hlízova velké problémy. O vyrovnání se postaral dvacet minut před koncem Vyhnánek.

„Byl to zápas dvou poločasů, kdy v prvním byl podle mě o něco lepší Slovan a asi zaslouženě vedl jedna nula. My jsme měli obrovské problémy s Jiráněm, který nám po jednoduchých nákopech dopředu a našem špatném postavení asi třikrát utekl a jednou skóroval. Druhý poločas jsme museli hrát na tři obránce, protože Šusta hrál se zraněním a jiný obránce na tento zápas nebyl k dispozici,“ kroutil nevěřícně hlavou hlízovský trenér David Linhart. „Tohle se mi stalo snad poprvé v životě. Paradoxně nám to málem vyhrálo zápas, protože jsme od té doby byli lepším týmem a neproměnili asi čtyři šance. Nakonec jsme vyrovnali Vyhnánkem, ale za mě nakonec remíza asi spravedlivá pro oba týmy,“ přiznal kouč domácích.

„Je krásné, že jsme už devět zápasů za sebou neprohráli, ale tady jsme mohli vyhrát,“ zamyslel se trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „Měli jsme ke konci kopat jasnou penaltu, navíc jsme tam měli velkou gólovku, kdy Riesz loboval brankáře, ale netrefil asi z jedenácti metrů bránu. Posledních patnáct minut jsme měli tlak,“ vyprávěl Pala. „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, my jsme chtěli co nejvíce využívat Jiráně, když jsme ho měli k dispozici, a ten dal také gól. Dvacet minut ve druhé půli na nás domácí vlétli, dostali jsme se pod tlak a Hlízov vyrovnal. Na konci jsme měli rozhodnout, šance na to byly. Nakonec jsme trochu zklamaní, ale remíza je asi podle průběhu hry spravedlivá,“ shodl se se svým protějškem kouč Slovanu.

Branky: 70. Vyhnánek – 19. Jiráň. Poločas: 0:1.

Fotbal Hlízov: Míšek – Vyhnánek, Šusta (61. Šusta), J. Růžička, Šesták (81. M. Šváb), Para (46. Kosprd), Král, Puk, P. Růžička, T. Šváb, Maxa.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Bernard, Hran Ca, Riesz, Sekera, Havrda, Říha, Lovětínský (59. Hron), Jiráň.