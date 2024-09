/VIDEO, FOTO/ Po pěti kolech byli oba rivalové stoprocentní, v tomto utkání šlo o to, kdo jako první ztratí. Nakonec ztratily oba vedoucí celky krajského přeboru, když fotbalové utkání v Čáslavi skončilo nerozhodně. Velim šla do vedení po gólu Hannicha těsně před poločase, chvíli před koncem srovnal Nešpor.

Čáslav – Velim 1:1

Zápas moc fotbalové krásy nenabídl, ale o zajímavé momenty nebyla nouze. V zápase padly dva góly a také dvě červené karty. A branky dali borci, kteří působili v minulých sezonách právě na opačné straně.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Čáslav - Velim | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas jsme jednoznačně nezvládli. Nedostali jsme se do tempa a ke své hře, přizpůsobili jsme se soupeři,“ byl zklamaný trenér čáslavského mužstva Roman Kučera. „Po chybě jsme dostali první branku v závěru prvního poločasu, po pauze jsme chtěli zlepšit kombinaci a dostat se zpět do hry, ale soupeř nám to neumožnil. Bylo hodně faulů, padly dvě zbytečné červené karty. Pozitivní bylo, že přišlo čtyři sta lidí, ti ale neviděli fotbal. Byl to nehezký zápas, jsme nespokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. Nenavázali jsme na předchozí vydařená utkání. Nebyli jsme schopni Velim přehrát,“ uvedl kouč domácího celku.

„Výsledek 1:1 asi celkově odpovídá průběhu zápasu. My jsme se na Čáslav připravili, načetli jsme si, že doma i s takto kvalitním mužstvem vůbec nenapadají a čekají v bloku na to, až soupeř něco zkazí a jdou pak do brejku. Tak jsme v klidu vzadu obehrávali a Čáslav čekala. Z toho vyplynul zápas bez tempa a vlastně i bez šancí,“ řekl k utkání trenér Velimi Radim Truksa. „My jsme jednu z mála dokázali Hannichem proměnit. Ve druhém poločase se to o moc nezměnilo a pro nás velká škoda, že jsme nepohlídali standardku a nechali si vyrovnat. Nejvíc vzrušení nakonec přinesly červené karty v závěru utkání,“ přidal Truksa. „Bod z Čáslavi s ohledem na kvalitu domácích bereme. Kluky bych chtěl pochválit za odmakaný zápas, ale vyzdvihl bych výkony Petra Šourka a Lukáše Šindeláře, kteří byli výborní,“ dodal kouč velimského mužstva.

Branky: 81. Nešpor – 43. Hannich. ČK: 90. Hejný – 82. Vocel. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Chábera, Turek, Turyna, Slavík, Nešpor, Záruba, Kraj (63. Hejný), Vencl, Nekvinda, Konyvka.

Velim: Dejmek – Pych, Náděje (90. Němec), Korenc, Křelina (76. Kukal), Šindelář, Hannich, Vocel, Čapek, Šourek, Vácha (89. Pena).