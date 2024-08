Slovan Poděbrady – Vrdy 1:0

„Po letošní velmi krátké přestávce, kdy naše mužstvo prošlo velkou obměnou, jsem očekával těžký zápas. Přišlo celkem sedm nových hráčů a ještě máme něco rozjednané,“ řekl manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Na ranním tréninku jsme si něco řekli k taktice a přípravě na konkrétního soupeře, který nás překvapil svojí hrou. Během prvních pěti minut to mohlo být 1:1, ale obě šance jsme připravili my. Po deseti minutách se hra trochu zklidnila, cítil jsem z některých našich hráčů nervozitu. Utkání bylo hlavně o osobních soubojích a v prvním poločase nám nefungoval střed hřiště a pozdě jsme dostupovali hráče. To se nám v budoucnu může vymstít. Běžela 16. minuta a náš štírek Koutský po pravé straně dal krásný kříž na Kořínka, který postupně obešel dva hráče a nakonec i gólmana a nekompromisně zavěsil. Trochu jsem se obával, že akci přehrál, ale byl to krásný fotbalový moment a je nutno Vráťu pochválit za chladnou hlavu a precizní koncovku. Do poločasu bylo ještě na to skóre upravit, ale koncovka nás trápí dlouhodobě,“ popsal první poločas manažer poděbradského klubu. „Do druhého poločasu jsme vstupovali s vědomím, že musíme zlepšit pohyb. Výsledkem toho byly šance, které skončily těsně vedle branky. Chybí nám klid ve finální nebo předfinální fázi. Šance na to jsou. Od 70. minuty se soupeř začal tlačit za vyrovnáním, ale už jsme to uhráli na 1:0,“ podotkl Sekera.

„Jsem rád za nulu a tři body, ale nejsem spokojený s předvedenou hrou a dodržováním taktiky. Příští týden nás čeká soupeř z vedlejšího Nymburka, tak se musíme připravit a vyhodnotit některé akce. Letos je složení skupiny velice silné,“ dodal Jan Sekera.

„Na začátku byly Poděbrady trochu aktivnější a po patnácti minutách dali díky Kořínkovi branku. Ten obešel dva naše stopery, ukázal, že je to kvalitní střelec. My jsme k němu měli asi zbytečný respekt a nechávali jsme mu hodně prostoru,“ všiml si trenér hostujícího mužstva Roman Masopust. „Domácí zlobili hlavně po pravé straně Koutským, my zase po pravé straně díky Šveřepovi. Postupem času bylo utkání vyrovnané, my jsme byli po změně stran aktivnější ve středu hřiště a měli jsme více šancí. Nato, že jsme hráli venku, jsme odehráli dobré utkání. Jenže naše akce končily u šestnáctky, před bránou nám chyběla dravost,“ dodal Roman Masopust, který byl v zápise uvedený mezi náhradníky. „Měli jsme obavy z toho, aby se některým klukům nevrátily svalové potíže, ale až na dva hráče to vyšlo. Takže na technický doprovod a trenéra nedošlo,“ usmál se kouč Slavoje Vrdy.

Branky: 16. Kořínek. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Koutský (90. Tomek), Štěpánek, Šlehofer, Kotek, Kořínek (88. Jech), Zeman (76. Rozumný), Saulich, Říha, Klíma (70. Ryšánek), Daněk.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Šveřepa, Volenec, Andrle, Semrád, Vávra, Šranko, Nový, Plašil (76. Kapounek), L. Petr (67. Mikyska).