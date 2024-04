„Utkání bylo v první půli od začátku hodně otevřené. V prvních deseti minutách neproměnil nájezd Šveřepa, ale povedlo se mu to hned napodruhé. Další útok po pěkné akci středem hřiště s klidem uklízel Volenec. I Lysá měla pěknou šanci, kterou ale pěkně zlikvidoval Kopecký. Při gólu na 3:0 se mám podařilo rozebrat obranu soupeře. Po průnikové přihrávce míč zatáhl Šveřepa, Víšek stáhl stopera na přední tyč a na zadní dával Kapounek do prázdné. Při vstupu do druhé půle ještě první velkou šanci zachránil hostující gólman, ale následný centrum mu zapadl do branky. Několik neproměněných akcí na obou stranách využívali až hosté na snížení na 4:1. V samém závěru jsme ještě v 90. a 92. minutě nechali Lysou zkorigovat výsledek,“ popsal důležité momenty střetnutí domácí kormidelník Roman Masopust.

Linhart svůj tým chválil, pobavil jej sprint rozhodčího na konci zápasu

„Ve Vrdech jsme odehráli opět prakticky stejné utkání jako za poslední dobu všechna. První gól jsme inkasovali už v sedmé minutě. Do poločasu pak ještě další dva, přičemž naše šance jsme statečně zahazovali. Ve druhé půli jsme inkasovali ještě jeden smolný gól, kdy nepovedený centr domácího hráče doplachtil až do brány, a byl nakonec vítězný. Poté se nám konečně povedlo vsítit tři branky, ale dotáhnout zápas aspoň k zisku bodu jsme již nedokázali,“ okomentoval průběh utkání hrající trenér Slovanu Lysá nad Labem Ondřej Poborský.

Branky: 7. Šveřepa, 20. Volenec, 33. D. Kapounek, 48. Vávra – 65. a 90. T. Kříž, 90+2. Čejka. Poločas: 3:0.

Vrdy: Kopecký – Růžička, Plašil (61. Franc), Šveřepa, D. Kapounek (81. Nesládek), L. Petr (75. Mužátku), Volenec, Šranko (84. Březina), Vávra, Semrád, Víšek (70. Mikyska).

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž, Poborský, Hanke, Krušinský (74. Trégl), Urban, Ryšánek (83. Cabrnoch), Schneiberg, Veselý, T. Kříž, Čejka.