„Zápas byl hlavně skvěle odbráněný, do šance jsme de fakto soupeře nepustili, měli jen jednu střelu na bránu. Chválím kluky za krásně odmakaný zápas,“ těšilo trenér Uhlířských Janovic Martina Dotlačila. „První poločas jsme hráli určitě lépe. Druhý poločas byl jen o bránění a chodili jsme do brejků, kdy jsme mohli dát aspoň čtyři góly. Soupeř hrál dobře kombinačně, my jsme se drželi v bloku a neslo to ovoce. Dobrý vstup do soutěže a ještě jednou kluky chválím,“ byl nadšený trenér domácího celku.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.A třídy Uhlířské Janovice - Městec Králové | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Těžko se mi zápas hodnotí. Celý tým byl nažhavený, natěšený na vstup do vyšší soutěže. To, co se nám vyhýbalo celou loňskou sezonu, přišlo v ten nejhorší moment. Zranění našich klíčových hráčů ovlivnilo celkový projev hry,“ smutnil kouč Městce Králové Jan Šmidrkal.

„Zápas jsme začali hodně profesorsky a klukům jsem vyčítal malou agresivitu a dravost. Stálo nás to první branku. Lehkomyslná rozehra, prohraný souboj a z ničeho nic jsme prohrávali. Co nám je platné, že jsme měli držení míče snad osmdesát ku dvaceti a v některých chvílích zápasu jsem si říkal, ze tohle soupeř nemůže vydržet, ale vydržel. Nutno podotknout, ze jsme převahu měli, ale vyložené šance nepřicházely,“ měl jasno královéměstecký stratég. „Branka na dva nula byla už jen vyústěním naši obrovské snahy vyrovnat a soupeř trestal do otevřené obrany. Soupeři děkuji za fér zápas a chválím za milý, rodinný přístup všech organizátorů,“ uvedl Šmidrkal.

„Sečteno, podtrženo - bolí to. Teď nás čeká zajímavý dvojboj. Sokoleč a Slovan Poděbrady, ty asi prověří, co jsme opravdu za tým,“ dodal kouč hostujícího týmu.

Branky: 12. J. Kopp, 89. T. Kopp. Poločas: 1:0.

Uhlířské Janovice: Srba – Barták, Zadražil, Kopecký, Randliszek (78. Novotný), Šusta, Beneš (68. Roubíček), J. Kopp (90. Jelínek), Vyhnánek (82. Veselý), T. Kopp.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Sabó, Jizba (46. Sochor), Vondrka, Střelec, Borecký (79. Havránek), Nýč, Velenský (90. Košťák), Vobořil, M. Bejbl (85. Novák), Šoufek (90. Kopecký).