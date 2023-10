Podruhé za sebou nedostali gól a podruhé za sebou se mohli radovat ze zisku tří bodů. Fotbalová rezerva Čáslavi uspěla v dalším pokračování krajské I.A třídy na hřišti Rejšic. Jediný gól utkání dal v prvním poločase Vilím. V utkání šlo o to, kdo bude mít po třináctém kole černého Petra.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Rejšice – Čáslav B 0:1

„Zápas v Rejšicích se odehrál na náročném terénu. Bylo to utkání o to, kdo do dalšího kola bude na dně tabulky. Podařilo se nám vyhrát a trochu se utrhnout,“ oddechl si kouč čáslavského béčka Vratislav Junek. „Dali jsme trochu náhodný gól, který byl nakonec vítězný, i když jsme mohli dát branek víc. Bohužel v jednom případě nás zastavila tyč, ve dvou domácí brankář, který chytal opravdu výborně a jednu branku nám neuznal rozhodčí pro údajný ofsajd,“ rekapituloval Junek. „Rejšice hrály ale dobře, že jsou poslední, myslím, úplně neodpovídá kvalitě hráčů. Kdo byl tentokrát s kvalitou hodně dole, byl bohužel rozhodčí, který měl udělit červenou kartu stoperovi za stržení našeho útočníka, jenž by šel sám na branku. Budiž, ale že nám rozdá nejméně pět žlutých za protesty typu - pane rozhodčí já jsem nefauloval - bez jakékoliv urážky nebo slovního napadání, jsem nepochopil. Když neodpískal zjevnou penaltu, ale nám pískl i špatně hozený aut, tak jsem už kroutil hlavou. Z avizovaných tří minut nastavení nakonec rozhodčí udělal téměř šest, to jsem se už musel opravdu smát. Naštěstí jsme to ustáli,“ dodal čáslavský trenér.

Branky: 17. Vilím. Poločas: 0:1.

Čáslav B: Málek – Para (33. Klepal), Marek, Houfek, Lebduška, Dastych, Fišr, Havrda, Vilím, Novák, Tůma (67. Hybler).