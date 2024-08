Čáslav – Poříčany 6:0

Prohlédněte si gól čáslavského Daniela Turyny z pokutového kopu na 1:0

Z fotbalového utkání krajského přeboru Čáslav - Poříčany | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Většinou jsem kritický k hráčům i předvedené hře, tentokrát jsme to zvládli,“ těšilo čáslavského kormidelníka Romana Kučeru. „Po dlouhé době jsem hráče pochválil, takže jsem rád, že jsme takto vyhráli. Jedinou výtku jsem měl k tomu, že jsme za stavu dva nula šli dvakrát sami na brankáře, jednou dokonce dva na gólmana, ale nedali jsme to. To byla rarita. To jsme byli netrpěliví, ukvapení. Ve druhé půli jsme se uklidnili a předvedli jsme dobrý výkon. Měli jsme ještě další šance, takže vítězství mohlo být i vyšší. Panuje spokojenost, teď to ale musíme zase potvrdit,“ řekl k zápasu Kučera. „Lidé byli spokojeni, bylo se na co koukat. Diváci se bavili, my jsme jim předvedli pěkné akce i pěkné góly,“ dodal čáslavský kouč.

„Utkání se mi hodnotí těžce. A to hned z několika důvodů. Soupeř vyhrál absolutně zaslouženě, byl jinde kvalitou. Byl technicky a pohybové o dvě třídy výš než my,“ uznal trenér poříčanského týmu Miroslav Doležal. „Pro nás to je dobrá škola. Doufám, že nám to otevře oči a spadneme na zem. Tentokrát to od nás byl takový sparing. Mrzí mě ovšem, že jsme to soupeři až moc usnadnili sami, ať už našimi chybami nebo přehnaným respektem. Ostuda to výsledková je. Ale teď bude hlavní se z toho nepo…,“ uvedl kouč poražených.

Prohlédněte si video z utkání

Branky: 14., 47. a 64. Turyna (1. z PK), 20. Kraj, 57. a 68. Slavík. Poločas: 2:0.

Čáslav: Vyhnánek – Chábera (60. Ronovský), Turek, Nešpor, Turyna (63. Bašek), Slavík (68. Konyvka), Junek (82. Spáčil), Záruba, Kraj (68. Vilím), Vencl, Nekvinda.

Poříčany: Dytrich – Kutina, Gajdasz, Dukay, Řehák (79. Dvořák), Urban (46. Koutenský), Jelínek, Janda (64. Krombholz), Kameník, Dudla, Makovský (59. Plášil, 64. Hetcl).