Úvaly – Suchdol 3:0

„Soupeř byl hodně kvalitní, ještě lepší než minulý týden Kunice,“ konstatoval po zápase hrající trenér poraženého mužstva David Čižinský. „Nevstoupili jsme do utkání dobře, domácí měli hodně šancí, penaltu, ale všechno jsme přečkali. Trochu jsme se v dalších minutách osmělili, ale jako první jsme inkasovali. Úvaly měly kvalitu a přehrávaly nás. Také po přestávce nás mačkaly, odolávali jsme se štěstím. Trochu jsme to ve snaze o vyrovnání otevřeli, ale udělali jsme chybu a pak jsme si dali vlastní gól. To ale pramenilo z toho, že nás soupeř přehrával,“ nehledal výmluvy Čižinský.

Branky: 38. Lokša, 74. Letko, 86. vlastní Volný. Poločas: 1:0.