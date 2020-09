V Sokolči je horká půda. To ví každý jejich soupeř. Na vlastní kůži se přesvědčili v neděli i fotbalisté Čáslavi B, kteří tam v zápase 6. kola I. A třídy prohráli 1:5.

Zápas měl jednoznačný výsledek. Sokoleč byla favoritem utkání. „Věděli jsme, že domácí budou mít kvalitu a čeká náš velice těžké utkání. To se také potvrdilo. Sokoleč má velice silné mužstvo, které by obstálo i ve vyšší soutěži. Bohužel jsme to soupeři našimi chybami příliš zjednodušili,“ litoval trenér Čáslavi B Lukáš Jirků a vysvětlil jak: „Při první brance jsme se po hezké kombinaci domácích špatně posunuli a byl z toho gól. Další tři góly jsme dostali po standardních situacích. Nejsme schopni při těchto situacích uhlídat hráče. Nevím, zda je to mladým týmem nebo lehkovážností či nedůrazem. Nechápu to. Poslední gól obdržíme po lehkovážné rozehrávce našeho stopera na střed velkého vápna, kdy je na nás soupeř nastoupený. Nesmyslná chyba. Soupeř vyhrál zaslouženě, ale na pět gólů to nebylo.“