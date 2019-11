Hosty poslal do vedení ve čtyřiadvacáté minutě Vladimír Maxa, který využil přihrávku od Martina Puka, který navíc o tři minuty později vstřelil druhou branku hlízovského celku. Poslední branku první části utkání vstřelil hlízovský křídelník Martin Výborný, který ve třicáté minutě upravil na poločasových 3:0 pro Hlízovské. Ve druhém poločase přišla také první branku fotbalistů Čelákovic, když se ve třiapadesáté minutě prosadil Petr Pánek. Jednu šanci domácích také zneškodnil hostující brankář Michal Míšek, který tak nedovolil vstřelení kontaktní branky. V sedmdesáté minutě navýšil vedení hostů Radek Tafel z pokutového kopu, o pět minut později dal pátou branku hlízovského celku Martin puk. Domácí ještě korigovali výsledek minutu před koncem utkání, když překonal Míška Petr Bílek. Utkání skončilo výhrou Hlízovských v poměru 5:2, po čtrnáctém kole tak Linhartovi svěřenci drží bilanci čtrnácti výher, dvaačtyřiceti bodů a prvním místem v tabulce I. A třídy s komfortním náskokem.

„Hráli jsme na katastrofálním hřišti, terén byl opravdu hrozný. Špatně jsme vstoupili do utkání, jak už je poslední dobou tradicí. První dvě minuty zahrávali domácí po našich chybách vzadu dva trestné kopy přímo z vápna, do desáté minuty to smrdělo brankou. Potom jsme pomalu vyrovnali hru, poprvé, co jsme byli na dostřel, jsme dali po pěkné akci branku, když Martin Puk našel Maxu před prázdnou bránou, to nám dalo křídla, dalších dvacet minut jsme dominovali. Dali jsme další dvě branky po opravdu pohledných akcích, poločas skončil 3:0 v náš prospěch,“ řekl k prvnímu poločasu trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„V kabině jsme si řekli, že nesmíme přestat běhat, a chtěli jsme navázat na první polovinu. To se přesně potvrdilo, během deseti minut jsme nevylezli z naší poloviny, kupili jsme chybu za chybou, domácí snížili, a potom nás podržel Michal Míšek v bráně, který chytil stoprocentní příležitost soupeře. Z protiútoku jsme zahrávali pokutový kop, který jsme proměnili. Zápas jsme dále bez větších problému dovedli do úspěšného konce. Chtěl bych pochválit ofenzivní hráče, jak Martin Puk, Vláďa Maxa, nebo střídající Martin Jarůněk hráli dobře. Naopak se mi nelíbila hra vzadu, protože jsme nezvládali dlouhé balony, špatně jsme se zajišťovali, všechno nám propadávalo. Objektivně jsme si výhru zasloužili, ale pro domácí je výsledek příliš krutý,“ dodal hlízovský kouč.

Pátnácté kolo, které bude zároveň posledním v podzimní části sezony, sehrají hlízovští fotbalisté na domácím hřišti v sobotu 16. listopadu. Hlízovští přivítají rezervu Českého Brodu, která je v tabulce za Hlízovem. Utkání začíná v 13:30.

Čelákovice – Hlízov 2:5 (53. Pánek, 89. Bílek – 24. Maxa, 27., 75. Puk, 30. Výborný, 70. Tafel)

Čelákovice: Petr Bařina – Pánek, Bílek, Pikous (83. Kolovecký), Pavel Bařina, Homola, Matějka, Buriánek, Dalekorej, Vacek (46. Kaeřábek), Koch (71. Filip, 79. Arazim). Trenér Radek Skuhravý.

Hlízov: Míšek – Tomíšek, Tafel. M. Šváb, Výborný (61. Kvíčala) – Šesták, Růžička, Kopecký (64. Navrátil), Frejlach (65. T. Šváb) – Maxa, Puk (75. Jarůněk). Trenér David Linhart.