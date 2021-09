Býchory – Vrdy 3:0

„Vůbec se nám nepovedl vstup do zápasu, v prvních třiceti minutách jsme nedokázali podržet míč a domácím jsme to značně ulehčili. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, my jsme zlepšili hru dopředu a soupeř ubral z aktivity,“ uvedl po utkání trenér poražených Roman Masopust.

Branky: 11. A. Vyhnánek, 14. Jehlička, 54. Chvalovský. Poločas: 2:0.