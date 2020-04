/SERIÁL/ Kutnohorský deník v době pandemie koronaviru spustil seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kutnohorských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Tentokrát odpovídal hrající fotbalový trenér Hlízova David Linhart.

Hrající trenér Hlízova David Linhart. | Foto: Deník / Michal Pavlík

DAVID LINHART je fotbalový trenér Hlízova. Pokud ho netrápí zranění, sám ještě naskočí do hry. Fotbal totiž hraje od mala, zhruba čtyřicet let a pokud to půjde, končit s ním nehodlá. Ve svých 44 letech žije v Kutné Hoře. Se svou přítelkyní Janou obývají byt v paneláku. Během pandemie není pracovně omezen, jelikož dělá ve Strojírnách Kutná Hora.