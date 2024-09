Kosmonosy B – Uhlířské Janovice 2:1

„Těžko se mi mluví,“ ulevil si zklamaný trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, aktivně, napadali jsme soupeře a měl ten problémy. Ale do vážné úplně extra šance jsme se nedostali. Gól jsme nakonec dostali blbý, kdy jsme se špatně posunuli, stoper se posunul do strany a vznikla akce dva na jednoho. Hrráč dostal přihrávku do strany, z první centroval a útočník hostů to trefil do protipohybu. Nezabalili jsme to a pokračovali v tom, na čem jsme se dohodli. Nakonec to neslo ovoce, kdy Jelínek vybojoval míč, zorientoval se a trefil se parádně,“ popsal první půli Dotlačil.

„Druhý poločas jsme měli několik dobrých šancí, řekněme tutových. Sám na bránu šel Jelínek, sám na penaltě byl Marek, ale bohužel nedali. Soupeř měl také šance, za mě to byl ale určitě remízový zápas. Bohužel trest přišel v poslední minutě. Autové vhazování, vybojovali jsme míč, ale při odkopu jsme trefili spoluhráče před sebou. Odraz na roh velkého vápna a hostující hráč obstřelil míč přímo do šibenice. Smůla pro nás, ale podali jsme dobrý výkon. Bohužel si žádné body nevezeme, což mě mrzí, protože jsme dřeli celý zápas,“ uvedl k zápasu kouč Uhlířů.

Branky: 23. Zajíček, 90+2. Boxan – 27. Jelínek. Poločas: 1:1.

Uhlířské Janovice: Kmoch – Barták, Zadražil, Šmejda, Kulhánek, Šusta (46. N. Marek), Randliszek, Beneš (77. Roubíček), J. Kopp, Vyhnánek (87. Bílek), Jelínek (77. Veselý).