Jedinou hráčskou ztrátou je avizovaný odchod Milana Tomíška. „Jeho konec je ze zdravotních důvodů. Vypadá to, že s ním spíše nemůžeme počítat,“ uvedl kouč týmu.

Ten by rád se svým týmem pokračoval ve výkonech z podzimní části soutěže. „Chceme zopakovat relativně dobrou hru i umístění z podzimu. Nechtěli bychom si pohoršit a na co to bude stačit, to se uvidí. Také bude záležet na tom, jak se bude dařit dalším týmům,“ má jasno Masopust.

Vrdy odehrály v přípravě zimní turnaj v Humpolci na umělé trávě, což si trenér velice pochvaloval. „Odehráli jsme šest zápasů na parádní umělce. Soupeři nám byly týmy od okresního přeboru po I.A třídu, takže pro nás ideální, co se týče výkonnosti,“ přidal Roman Masopust.

Pouze Hannich zatím střílí čáslavské góly. Po zranění je opět zpět

Jiné starosti mají v Bílém Podolí. To je v tabulce desáté se sedmnácti body a jen pětibodovým polštářem na dvanáctou Liblici. „U nás je cílem vždycky záchrana. Když soutěž udržíme, tak to pro nás bude malé vítězství,“ prozradil na startu sezony trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Také Podolí zaznamenalo pár změn v kádru. Ale byly to především odchody, což kouče netěší. Už na konci podzimu skončil Ukrajinec, kterému končilo vízum. Měli jsme tady na zkoušku Kolumbijce, ale odjel zpátky domů,“ krčil rameny Šváb. „Kdyby se nám podařilo někoho přivést, byli bychom rádi. Zatím se nic nepovedlo. Ale pokud se budeme scházet, nebude to tak hrozné,“ uvědomuje si lodivod Bílého Podolí.

Jeho mužstvo mělo v plánu pět přípravných duelů, odehrálo čtyři. Jeden mač mu soupeř odřekl. „Hráli jsme se střídavými výsledky a úspěchy. Bylo to podle toho, jak jsme se sešli nebo nesešli. V generálce jsme prohráli se Suchdolí, to bylo vraždění neviňátek. Neměli jsme kvalitu a jestli chceme uspět, musíme přehodit výhybku. Pokud bychom hráli takto, měli bychom velký problém,“ prorokuje Bohuslav Šváb.