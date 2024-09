Vrdy – Luštěnice 2:1

„Utkání s Luštěnicemi se odehrálo před kamerami televizní stanice Sporty tv a bylo vyvrcholením celého sportovního dne ve Vrdech, kdy jsme jako fotbalový klub oslavili sto let,“ vyprávěl Vítek Plašil, asistent trenéra Slavoje Vrdy.

„Minimálně začátek zápasu byl tím ovlivněn, byli jsme nervózní a dělali zbytečné chyby. Přesto jsme se brankou Šveřepy dostali do vedení, ale fotbal se moc pohledný nehrál. Ve velkém vedru se těžko běhalo. Na konci poločasu nás soupeř potrestal a vyrovnal po skrumáži na 1:1,“ popsal první půli Plašil. „V kabině jsme si vyříkali pár věcí a na hře to bylo znát. Vávra nás poslal hned po přestávce do vedení a do 75. minuty jsme měli pět tutových šancí, kterými jsme měli zápas rozhodnout. To se nám nepovedlo a Luštěnice začaly tlačit. Tlak vyvrcholil penaltou, kterou Kopecký naštěstí chytil a konec jsme si již pohlídali,“ oddechl si asistent trenéra Vrdů. „Náš výkon tentokrát nebyl tak dobrý jako minulé zápasy, ale tři body se počítají,“ dodal.

Branky: 27. Šveřepa, 47. Vávra – 45+1. Hrynčuk. Poločas: 1:1.

Vrdy: Kopecký – Vavřina (90. Šusta), Šveřepa, Volenec, Andrle (58. Kapounek), Semrád, Vávra, Šranko, Nový, Mikyska (58. T. Petr), L. Petr.