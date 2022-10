Kutnohorští sehráli ve dvanácti dnech čtvrté utkání. „Pro nás šlo o velmi těžký venkovní zápas,“ předeslal trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Museli jsme rozložit síly, zarotovat trochu se sestavou, abychom byli připraveni na další střetnutí, zejména domácí sobotní se Sokolčí, které pro nás bude velmi důležité a prestižní,“ upozornil kouč.

V Dobříši viděl zápas dvou různých poločasů. „V tom prvním jsme byli velice aktivní, dařila se nám přechodová fáze a v útoku jsme byli nebezpeční. Byli jsme odměněni dvěma krásnými brankami po skvělých kombinacích,“ hodnotil první půli Tichý. „Druhý poločas poznamenal těžký terén po vydatném dešti, na bahnitém hřišti nám docházela šťáva a byl to spíše boj o střed hřiště. Gól padl po jediné situaci, ve které jsme propadli po nakopnutém míči domácích, kteří z brejku vyrovnali. Naším cílem bylo neprohrát. Mysleli jsme na tři body, ale po takovém vývoji zápasu bod bereme,“ přijal remízu kouč Kutné Hory.

Branky: 31. Procházka, 74. Šrain – 6. Pleva, 41. Exner. Poločas: 1:2.

Čáslav B – Slovan Poděbrady 3:3

„V té personální krizi je to pro nás dobrý výsledek. Už jsme pro hrávali 1:3, ale nakonec jsme uhráli remízu. Asi čtyřikrát jsme nedali do prázdné brány. Kluci se snaží, nemám jim co vyčítat. Bojovností jsme ve druhém poločase došli alespoň pro bod. Udělali jsme chyby, ale také jsme asi měli více gólovek než soupeř. Je to škoda, měli jsme i na vítězství. Urvali jsme remízu a snad nám to pomůže do dalších zápasů,“ řekl Libor Pala, trenér Slovanu Poděbrady.

Branky: 32. Vilím, 43. a 54. Ronovský – 50. Horák, 84. a 90+2. Mišák. Poločas: 2:0.

Lysá – Hlízov 2:2

„Potřebovali jsme zabrat a získat konečně doma tři body a vzhledem k průběhu zápasu jsme hodně zklamaní,“ ulevil si hrající trenér Lysé Matěj Brabec. „Začali jsme pasivně a soupeř dal rychle gól po standardce, vyrovnání nás nakoplo a hra se vyrovnala. „Druhá půle byla boj o střed hřiště a po rychlém povedeném brejku jsme šli do vedení. Pak jsme neproměnili loženku a v závěru zápasu jsme dost lacino přišli o vítězství. Remíza asi odpovídá, ale vedení jsme už měli jednoznačně udržet,“ dodal Brabec.

„Na velmi těžkém terénu jsme chtěli něco změnit a hrát jednoduše vzadu a s ohledem na sestavu i pro nás netradičně v bloku. Dvacet minut si myslím, že jsme byli jednoznačně lepší, dali jsme vedoucí gól po rohu Kubou Švecem a další dvě příležitosti jsme neproměnili. Po odraženém míči jsme bohužel zbytečně spáchali jasnou penaltu, po které jsme úplně vypadli z role a Lysá byla až do poločasu lepším týmem. Po přestávce se na horšícím se terénu hrálo nahoru - dolů a my jsme opět nevyužili tisíciprocentní šanci z metru do prázdné brány. A trest přišel vzápětí z brejku, kdy jsme dvakrát nebyli schopni přerušit rychlou akci domácích. Podle mě zasloužené vyrovnání přišlo v devadesáté minutě po vysunutí stopera Růžičky na hrot, kde uhrál souboj a vysunul skórujícího Váňu. Po průběhu asi bod bereme, ale straší mě velké množství obdržených branek od začátku soutěže v naší síti. Zvláště když jsme měli několik let po sobě nejméně obdržených branek v soutěži,“ uvedl hlízovský kouč David Linhart.

Branky: 20. Brabec (z PK), 57. T. Kříž – 11. Švec, 90. Váňa. Poločas: 1:1.